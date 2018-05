Qualificazione in Champions League conquistata: la Roma può far festa. A pochi giorni dall’ultima sfida di campionato contro il Sassuolo, importante per il consolidamento del terzo posto in classifica, la squadra di Eusebio Di Francesco e tutto lo staff si sono ritrovati a Santa Severa, sul litorale romano, per una cena di gruppo utile a celebrare la stagione (storica, vista la cavalcata fino alla semifinale di Champions) che sta per concludersi. Il ristorante “L’isola del Pescatore” ha imbandito per il mercoledì sera giallorosso un tavolo da 82 posti: presenti i giocatori, lo staff tecnico (De Sanctis, oggi team manager, scatenato al karaoke insieme a Manolas, ha cantato “Non succederà più” di Claudia Mori) e anche alcuni esponenti della dirigenza come Totti, Monchi, Baldissoni, Gandini e Zecca. Al termine della cena, durata circa tre ore, spazio ai discorsi: a prendere la parola sia Eusebio Di Francesco e che il capitano giallorosso Daniele De Rossi, entrambi osannati e applauditi dall’intera squadra. Fuori dal locale sorrisi e selfie insieme ai tifosi.