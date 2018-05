Le scelte degli allenatori

Allegri sceglie ovviamente Buffon in porta, alla 640^ e ultima presenza in Serie A. Davanti al numero uno la coppia Barzagli-Rugani, con Lichtsteiner e Alex Sandro ai lati. Anche per lo svizzero è probabilmente l’ultima partita con la maglia della Juve, così come per Asamoah - promesso sposo dell'Inter -, relegato inizialmente in panchina. In mezzo al campo c’è Pjanic, protetto da Marchisio e Sturaro. In avanti la punta è Mandzukic, con Dybala e Douglas Costa che agiscono alle sue spalle. Pecchia invece opta per un 4-4-2, con Souprayen come partner difensivo di Caracciolo. Gli esterni sono occupati da Ferrari e Fares, mentre a centrocampo spazio a nuove leve, con Fossati e Danzi a formare la catena centrale e Romulo e Aarons a sfrecciare sulle corsie laterali. In fase offensiva infine Matos è il riferimento centrale, supportato da Cerci.

Dybala colpisce la traversa

La gara, dopo le prime lacrime in tribuna e gli abbracci di Buffon a compagni e tifosi, inizia subito con un ritmo alto. Le due squadre non hanno obiettivi da centrare, ma vogliono chiudere al meglio. L'Hellas parte quindi aggressivo e si fa subito vedere in avanti con una percussione di Cerci, fermato all'ultimo da Lichtsteiner. Dall'altra parte invece il più attivo è Douglas Costa, motorino instancabile della squadra di Allegri nella seconda parte di stagione, ma la prima conclusione del match spetta a Sturaro che non ci pensa due volte e spara alto dalla lunga distanza. Al quarto d'ora di gioco ecco che sale in cattedra il protagonista di giornata, Buffon, che si distente e neutralizza il destro di Fares, autore di una bella azione individuale sulla corsia di sinistra, con tanto di serpentina tra la retroguardia bianconera. La Juve esce dal guscio lentamente e, passato il primo quarto di match, comincia a mettere alle corde il Verona. Mandzukic di testa ha una buona possibilità, ma è costretto a saltare all'indietro e non riesce a dare forza e angolazione al pallone. Decide così di provarci Dybala, dopo uno scambio stretto con l'attaccante croato: il mancino della Joya si spegne a lato di poco. La squadra di Allegri insiste e si rende nuovamente pericolosa con Douglas Costa che punta il suo diretto avversario, Ferrari, e scarica col mancino. Nicolas di piede dice di no. Il portiere gialloblù si mette in mostra anche qualche secondo dopo, quando vola e manda in angolo la conclusione volante di Mandzukic, molto simile come dinamica al gol realizzato in finale di Champions lo scorso anno. I ragazzi di Pecchia non ci stanno a fare da comparsa allo Stadium e si riaffacciano in avanti con un ispirato Romulo. Al tiro però ci va Matos senza trovare lo specchio della porta. Al 39' è di nuovo il turno dei padroni di casa, con Dybala che si inventa una geniale giocata provando a beffare Nicolas con un tocco sotto dal limite dell'area che si stampa sulla traversa. In chiusura di primo tempo l'ultima chance a disposizione di Mandzukic che, da pochi metri, chiude alto con il mancino sprecando la possibilità del vantaggio. Prima del duplice fischio Sturaro dà forfait e lascia il posto a Bentancur.