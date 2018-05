Juventus in festa, nonostante le lacrime per l'addio di Buffon, al termine di un'altra stagione di vittorie. Dopo la premiazione allo Stadium, migliaia di tifosi si sono riversati per le vie del centro per il passaggio del pullman scoperto con i giocatori. Un abbraccio bianconero che mancava dall'ultimo scudetto di Antonio Conte, nel 2014. Si stima siano state presenti circa 50mila persone in strada a Torino per rendere omaggio, durante la passerella con il pullman scoperto, ai giocatori della Juventus che hanno mostrato ai tifosi il trofeo conquistato. Nessun problema di ordine pubblico è sopraggiunto come ha confermato la stessa Questura di Torino. E i festeggiamenti sono proseguiti in serata in una festa privata durata fino a notte fonda alle Ogr, lo spazio cool di Torino allestito dove un tempo si riparavano i treni.

La giornata

VIDEO - Il tributo a Buffon: FOTO

Di seguito il racconto della festa bianconera