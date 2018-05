Primo anno di VAR: il bilancio di Rizzoli

Un bilancio del primo anno di Var era già stato tracciato da Rizzoli in un’intervista rilasciata lunedì sera a Bologna al nostro Lorenzo Fontani in esclusiva per Sky Sport: "Abbiamo fatto un sacco di esperienza in questa stagione, e questo dà la possibilità di capire tante cose, ma non il lato umano. Quando non c’è nessuno che ti ascolta e quindi lo fai offline, sei molto più scarico come tensione. Le prime volte che invece l’abbiamo fatto online se ne percepiva molta di più. Nell'inesperienza, la gestione della dimensione nervosa è importante e gli arbitri col tempo hanno saputo adattarsi a questa situazione” ha spiegato il designatore della CAN A. Di certo le critiche non sono mancate, e lo stesso Rizzoli ha ammesso un comportamento non perfetto: “Qualche errore è stato fatto, a cui è seguita qualche polemica strumentale, ma la cosa più positiva è il messaggio che è uscito da questo campionato: oltre ad essere stato avvincente fino alla fine, si è offerto un prodotto migliore e più giusto”.