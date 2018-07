Il programma dei prossimi giorni

E come detto il programma è stato già definito nei mini dettagli. Ai test fisici che saranno effettuati nella giornata di lunedì, seguirà la partenza per Dimaro con l'intera valle trentina già tinta d'azzurro grazie alla presenza, già numerosa, di tantissimi tifosi del Napoli che non hanno mancato di colorare la sede del ritiro con striscioni di benvenuto e incoraggiamenti. E, ovviamente, anche il sindaco di Dimaro ha voluto esprimere soddisfazione per l'onore di tenere a battesimo l'inizio della nuova stagione: "Proviamo a migliorare su tutti i fronti per garantire la migliore accoglienza alla fiumana di tifosi che invaderà festosamente i nostri luoghi - ha detto Andrea Lazzaroni a Radio Kiss Kiss - Ci saranno posti in più per assistere agli allenamenti ed una tribuna più capiente per le amichevoli, oltre alle tantissime iniziative d’intrattenimento sparse per l’intera valle". Insomma, tutto è pronto, anche il calendario delle prime amichevoli: sabato 14 luglio sul campo di Carciato ci sarà un triangolare con Pisa e Gozzano (ore 16), successivamente ci si trasferirà a Trento (al Briamasco) per le amichevoli con Carpi e Chievo, rispettivamente il 22 e 29 luglio (ore 21). Un programma arricchito dagli allenamenti, in doppia seduta, che potranno essere seguiti dalla tifoseria (ore 12 e ore 16,30/17). La squadra arriverà a Dimaro martedì alle 13 e nel pomeriggio già sarà in campo. L'attesa è molta ma sta per terminare.