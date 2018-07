Un nuovo campionato da preparare al meglio, dopo la salvezza ottenuta nella scorsa stagione la Spal di Leonardo Semplici è tornata al lavoro. Nel ritiro di Tarvisio i biancazzurri stanno proseguendo con le doppie sedute: come si apprende da in report apparso sul sito ufficiale del club, al mattino Antenucci e compagni sono stati impegnati in esercizi di tecnica, lavoro fisico in palestra e possesso palla sul terreno di gioco mentre nel pomeriggio seduta incentrata su esercitazioni di natura tecnico-tattica, basate ancora una volta sul possesso palla.

Il programma del ritiro

Lavoro che prosegue dunque, la squadra di Leonardo Semplici rimarrà nel ritiro di Tarvisio fino al prossimo 21 luglio. Nel mezzo, già in programma le amichevoli (tutte alle ore 17) contro il Tamai - squadra di Serie D – sabato 14 luglio, contro il NK Ankaran – squadra di Serie B slovena – mercoledì 18 luglio e contro il Campodarsego – squadra di Serie D – sabato 21 luglio. Da domenica 22 a martedì 24 luglio i biancazzurri potranno godere di due giorni di riposo, mentre mercoledì 25 e giovedì 26 saranno in programma due sedute di allenamento a Ferrara. Venerdì 27 luglio prevista la partenza per la seconda parte di ritiro, che si svolgerà ad Auronzo di Cadore, dove il giorno successivo – alle ore 17 – ci sarà un test contro la Lazio. Sempre ad Auronzo in programma mercoledì 1 agosto – alle ore 16 – un triangolare contro il Koper, che milita nella Serie C slovena, e il ND Gorica, squadra della massima serie slovena. Le ultime due amichevoli saranno domenica 4 agosto alle ore 17, sempre ad Auronzo di Cadore, contro il Belluno, e mercoledì 8 agosto allo stadio ‘Renato Curi’ di Perugia contro i biancorossi allenati da Alessandro Nesta. Sabato 12 agosto, infine, il primo impegno ufficiale, il terzo turno di Coppa Italia.

Ufficiali le cessioni di Strefezza, Della Giovanna e Mastrilli

Nel frattempo la Spal ha perfezionata anche le cessioni di tre giovani, Strefezza, Della Giovanna e Mastrilli. Tutti ceduti in prestito, il primo è stato girato alla Cremonese, gli altri due rispettivamente a Sudtirol e Teramo. Ad annunciare le operazioni è stata la stessa società biancazzurra attraverso questa nota apparsa sul proprio sito ufficiale: “SPAL 2013 srl comunica di aver compiuto tre operazioni in uscita con altrettanti giocatori tesserati. Gabriel Strefezza, classe 1997 lo scorso anno prestato alla Juve Stabia in Serie C, è stato girato alla U.S. Cremonese in Serie B con la formula del prestito con opzione e contropzione. Fabio Della Giovanna, classe 1997 nella stagione precedente prestato all’Arezzo in C nel mercato di gennaio, ha raggiunto accordo per prestito annuale col Sud Tirol in Serie C. Riccardo Mastrilli, classe 1997 nell’annata appena terminata prestato in C al Pontedera, andrà in prestito al Teramo sempre in Serie C”.