Bastano circa 100 secondi al Napoli per trovare l’1-0. Allan raccoglie bene palla da circa 25 metri e sfodera un destro precisissimo nell’angolo basso che batte Colombi. Il portiere degli emiliani mantiene in vita però i suoi con una serie di interventi importanti. Il primo arriva subito dopo il vantaggio su una percussione in area di Ounas che tenta di beffare il numero uno con la punta. L’esterno diventa poi uno dei protagonisti della splendida azione corale che porta al tiro Diawara, troppo debole per trovare la gioia del gol. In campo continua a esserci una sola squadra, ma col passare dei minuti cala il ritmo e il Carpi trova le misure agli avversari. Nel finale di tempo gli azzurri si risvegliano e con Inglese siglano il raddoppio. L’ex Chievo, fin lì quasi avulso dal gioco, protegge benissimo la sfera e con il destro incrocia alle spalle del portiere. Nella ripresa, dopo la girandola di cambi, il Napoli riparte forte e va subito vicino al tris con il neo entrato Rog. Il croato tira a botta sicura, ma Colombi si distende e manda in angolo. In mezzo al campo Fabian Ruiz continua a disegnare geometrie, Hamsik gli dà una grossa mano nella sua nuova posizione di regista e Callejon in avanti mette in continua difficoltà il suo diretto avversario. È proprio quest’ultimo a firmare il 3-0 dopo il classico taglio sul passaggio filtrante di Insigne. Il numero 7 è scatenato e fornisce anche l’assist del quarto gol di Verdi. Nel finale arriva invece il botta e risposta tra Vinicius, anche lui come l’ex bolognese in rete a porta sguarnita, e Piu, che di testa rende meno pesante il passivo per i suoi.