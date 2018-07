Il 'vero o falso' del calciomercato del Napoli. Intervistato in esclusiva da Sky Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto sulle trattative – in entrata e in uscita – della società azzurra. Iniziando da un profilo seguito con attenzione per l'attacco, quello di Rodrigo, classe 1991 del Valencia. "Rodrigo è un bel profilo però dobbiamo dare il tempo ad Ancelotti di verificare tutti quanti i nostri attaccanti che non sono arrivati tutti quanti qui a Dimaro e dunque bisogna secondo me aspettare, come già detto, il 7/8 di agosto per avere un quadro completo per capire chi potrà partire e chi potrà arrivare", le parole di De Laurentiis. Che ha poi parlato così di Marek Hamsik: "Nel passato sono arrivate offerte del Milan quando l'allenatore era Allegri, della Juventus, sempre con Allegri, perché Max è innamorato di Marek Hamsik. Io alla Cina non ho mai creduto, perché in Cina dove io sono presente con delle unità lavorative in maniera costante da molto tempo, so come lavorano e come la pensano i cinesi: si dice di tutto e di più, ma prima che 'mettere denaro vedere cammello e le cose accadono' ce ne passa", ha proseguito De Laurentiis.