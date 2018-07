Un affare di famiglia o meglio ancora un segno nel destino. I Chiesa hanno la Fiorentina nel sangue e l'ultimo arrivato, pronto a indossare la maglia viola, è l'ulteriore conferma. Si chiama Lorenzo, classe 2004, ed è il fratellino di Federico Chiesa, perla della società toscana, nonché figlio di Enrico che a Firenze ha giocato dal 1999 al 2002. Insomma, la dinastia prosegue, con i fratelli Chiesa che condividono lo stesso percorso. Entrambi arrivano dalla Settignanese, entrambi giocano nel ruolo di esterno. Simili, ma anche diversi, come ha dichiarato a Sky Sport chi li conosce bene. Maurizio Romei, presidente della Settignanese: "Federico è un destro naturale e Lorenzo è un mancino, una caratteristica quest'ultima che è un vantaggio per lui. A livello caratteriale poi sono molto differenti: Federico aveva un'altra determinazione, Lorenzo è più un giocherellone, anche se da piccolino era più forte del fratello. Il loro papà è molto contento. Per Lorenzo sarà un anno di prova per vedere se l'ambiente viola potrà essere la sua dimensione". Intanto, il fratellino di Federico giocherà con i pari età nel settore giovanile della Fiorentina. E se buon sangue non mente...