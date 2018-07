9:10 La Gazzetta dello Sport: Roma e Napoli

Qualche dettaglio anche sulle mosse di mercato dei giallorossi e del club di De Laurentiis. In casa Roma tiene ovviamente banco la questione Malcom, che dopo aver trovato un accordo con il ds, è andato al Barcellona: "Furia Roma: 'Proveremo a far causa al Bordeaux'. Il brasiliano è già a Barcellona per 41 milioni. Il ds Monchi: 'Avevamo l'accordo con giocatore e società. Ai tifosi dico: tranquilli, ne troveremo uno più forte'". Le alternative non mancano: "In Italia il sogno è Chiesa, ma piacciono Suso e Berardi. Occhio anche a Thauvin, Bailey, Pulisic e Neres". In casa Napoli, è caccia ancora a un terzino: "Van Bommel libera Arias: 'Andrà al Napoli'. De Laurentiis: 'Ho rifiutato 100 milioni per Koulibaly'. E per la porta ballottaggio tra Ochoa e Bardi".