Il trend è in crescita, il dato resta lo stesso: anche per la prossima stagione, l’Inter farà registrare presenze da record allo stadio. In questo senso, la società ha comunicato oggi che la campagna abbonamenti “A riveder le stelle” sta per raggiungere il tutto esaurito: i tagliandi annuali messi a disposizione dai nerazzurri corrispondono alla metà dei posti disponibili per i tifosi di casa. “Dopo tre mesi di vendita, iniziata il 3 maggio scorso, sono ora pochi gli abbonamenti rimasti a disposizione: è quindi previsto il sold out entro la fine del mese” si legge nel comunicato diramato dall’Inter in proposito.

Verso la Champions League

Sempre nella stessa nota, si apprende che sono già in vendita sia i biglietti per il primo impegno interno contro il Torino, sia il pacchetto per la fase a gironi della Champions League per i soli abbonati, che potranno così vantare di una prelazione a prezzo agevolato per bloccare il proprio posto anche per le tre partite che l’Inter giocherà a San Siro. Il popolo nerazzurro non ha alcune intenzione di perdersi il ritorno tra le grandi d’Europa.