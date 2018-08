LIVERPOOL-NAPOLI 5-0

4' Milner, 9' Wijnaldum, 58' Salah, 73' Sturridge, 77' Moreno

IL TABELLINO

Liverpool (4-3-3): Alisson; Clyne (61' Arnold), van Dijk, Gomez (76' Phillips), Robertson (61' Moreno); Wijnaldum (61' Jones), Milner (56' Fabinho), Keita (71' Origi); Salah (61' Solanke), Firmino (46' Shaqiri), Mané (61' Sturridge). Allenatore: Klopp.

Napoli (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol (59' Maksimovic), Koulibaly, Luperto (46' Mario Rui); Allan, Hamsik (62' Diawara), Fabian (62' Rog); Callejon (62' Ounas), Milik (62' Inglese), Insigne (62' Verdi). Allenatore: Ancelotti.

Il Liverpool è pronto, il Napoli non ancora. Il principale risultato dell'amichevole di Dublino è questo, al di là del 5-0 dell'Aviva Stadium: il rodaggio azzurro è ancora in corso, quello dei Reds è già quasi completato in vista di una Premier League con meno botti ma con tanto interesse addosso visto l'arrivo di Maurizio Sarri. A proposito di allenatori, Klopp batte Ancelotti e si gode una squadra che va già a mille all'ora. Salah e Mané corrono, Firmino ancora sulle gambe, ma che Shaqiri e Sturridge. Soprattutto lo svizzero ha dato ottimi spunti, mentre nel Napoli si fa fatica a trovare una cosa positiva se non un test comunque contro una squadra più avanti nella preparazione e attrezzatissima per le quattro competizioni che dovrà affrontare. Novanta minuti in più, comunque, per gli azzurri. Prossimo appuntamento contro il Borussia Dortmund il 7 agosto.