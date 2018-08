Fortuna Dusseldorf-FIORENTINA 1-1

24' Montiel (F), 43' Ducksch (D)

Pareggio per la Fiorentina contro il club tedesco, neopromosso in Bundesliga. Il giovane spagnolo Montiel è stato schierato nel tridente da Pioli, insieme a Chiesa e Simeone. E' proprio Montiel a sbloccare il risultato dopo 24 minuti, sfruttando un errore della difesa tedesca. Poi Lafont salva due volte il risultato su Lukebakio, Chiesa fallisce il raddoppio e al 43' il Fortuna Dusseldorf pareggia con Ducksch. Domenica la Fiorentina torna in campo nell'Opel Cup a Mainz, dove sfideranno i padroni di casa e l'Athletic Bilbao.

Hoffenheim-CHIEVO 5-0

16' Demirbay, 44' Kaderabek, 48' Leris, 69' e '83 Joelinton

Brutta sconfitta per il Chievo, una debacle stile Caporetto. Cinque reti da parte dei tedeschi e nessuna attenuante per gli uomini di D'Anna, praticamente mai in partita. 2 reti nel primo tempo e 3 nel secondo, l'Hoffenheim vince una gara meritata. Nel finale di gara è il giovane Joelinton a mettersi in mostra, attaccante brasiliano del '96 reduce dall'ultima stagione nel Rapid Vienna. L'ex Recife segna due reti e mette la parola fine alla gara del Chievo.

Watford-SAMPDORIA 1-1

9' Cooley (S), 54' Deeney (W)

Un bel test per la Samp di Giampaolo: a Vicarage Road finisce 1-1. Apre Cooley, arrivato in estate, chiude Troy Deeney nella ripresa. Le due squadre si dividono un tempo e tornano a casa con un bel pareggio. I blucerchiati concludono la tournée inglese da imbattuti, reduci dal successo ottenuto contro il Fulham. Bella gara di Cooley, bravo a bruciare Forster in uscita e a segnare il suo primo gol con la Samp, seppur in amichevole. Un bel segnale.

Eintracht Francoforte-SPAL 1-2

23' Haller (E), 66' Kurtic (S), 94' Moncini (S)

Vittoria di livello per la Spal di Semplici, due reti all'Eintracht e successo al fotofinish grazie alla rete del giovane Moncini. In campo tanti nuovi volti, da Petagna a Djourou, passando per Fares. Haller apre i giochi nel primo tempo, ma la Spal riesce a trovare subito il pari grazie a un bel gol di Kurtic, servito proprio da Petagna. Una rete in formato Spal 2.0, arrivata dai nuovi arrivi. Nel finale, poi, gol-vittoria di Moncini, bravo a battere Wiedwald da posizione defilata. I tedeschi, reduci dalla vittoria in Coppa dell'anno scorso, avevano qualche vecchia conoscenza del nostro campionato come De Guzmann (ex Napoli).

BOLOGNA-Norimberga 1-0

19' Palacio (B)

Al Bologna basta un gol. Gioco, partita e incontro: decide il solito Palacio, bravo ad anticipare il portiere nel primo tempo. Inzaghi sorride e guarda con ottimismo verso la prima partita di campionato: "Sto iniziando a vedere la mia squadra - ha detto nel post gara - Palacio è un leader straordinario, gli altri possono soltanto prendere esempio da lui".

Hannover-UDINESE 2-1

23' Bebou (H), 66' Fulkrug (H), 81' Lasagna (U)

L'Udinese esce sconfitta dall'amichevole contro l'Hannover: una sconfitta che replica il pesante ko subito dai bianconeri nel match delle 15, quando in campo erano scese le seconde linee delle due squadre. Tra i titolari la partita è più equilibrata: dopo una prima opportunità avuta con Lasagna al 4', l'Hannover passa con Bebou al 21'. Nel finale di primo tempo la reazione dell'Udinese, che però non produce il pareggio. Arriva invece il raddoppio tedesco al 66', su calcio di rigore: Wague atterra Wood in area, Fulkrug segna dagli 11 metri nonostante l'intuizione di Scuffet. L'Udinese risponde ed è Lasagna, il più attivo, ad accorciare le distanze su cross di De Paul. Nel finale è caccia al pareggio, ma nonostante i tentativi dell stesso De Paul su punizione, Ali Adnan e Nuytinck la squadra di Velazquez non evita la sconfitta.

Montpellier-GENOA 2-0

26' Delort (r) (M), 89' Sambia (M)



Brutta serata per il Genoa in Francia: i rossoblu escono sconfitti e in 9, in una partita nata male. Dopo soli 17', infatti, viene espulso Criscito per proteste. Una decisione apparsa esagerata, tanto che anche l'allenatore ha cercato di intercedere (inutilmente) con l'arbitro. Al 26' vantaggio del Montpellier con Delort, che realizza un rigore concesso per fallo di Spolli. Sempre nel primo tempo, Lapadula ha la chance per il pari ma non la sfrutta. L'inferiorità numerica e i tanti cambi nella ripresa non aiutano il Genoa nella ricerca del pareggio e all'89' arriva anche il raddoppio di Sambia. Nel finale viene espulso anche Spolli.



Arsenal-LAZIO 2-0

18′ Nketiah (A), 64′ Aubameyang (A)

Un'altra sconfitta per una squadra italiana impegnata in amichevole. La Lazio perde 2-0 il match di prestigio contro l'Arsenal giocato alla Friends Arena, per effetto dei gol di Nketiah e Aubameyang. Il KO cotnro i Gunners lascia comunque qualche buona indicazione a Simone Inzaghi: i biancocelesti, dopo un avvio difficile e il gol dell'Arsenal al 18', sono riusciti a creare qualche occasione: spicca un pregevole pallonetto di Luis Alberto alla mezz'ora, che finisce però sulla traversa. Nel secondo tempo entrano anche i nuovi Badelj e Correa: soprattutto quest'ultimo va vicino al gol, ma è la squadra di Emery a segnare il raddoppio e a chiudere la partita.

Triangolare SASSUOLO-PARMA-Folgore Caratese

Il triangolare giocato a Carate Brianza va al Parma, grazie alla vittoria sul Sassuolo per 2-1 e alla sconfitta (che porta comunque un punto) ai rigori contro la sorprendente Folgore Caratese. La squadra lombarda ha infatti costretto ai tiri dagli 11 metri anche il Sassuolo, dovendo però arrendersi alla squadra di De Zerbi. Tre match da 45', si parte con Sassuolo-Caratese: finisce 1-1, con i neroverdi in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Babacar. Berardi ha l'occasione per il raddoppio, ma Gioè pareggia per i padroni di casa. La seconda partita è la sfida tra squadre di Serie A: il derby emiliano sorride al Parma nonostante il vantaggio iniziale di Adjapong. Gialloblu bravi a rimontare grazie ai gol di Di Gaudio e Stulac, su calcio di punizione. Per il Sassuolo un palo di Matri e i tentativi senza successo di Di Francesco Odgaard. La partita finale è Parma-Folgore Caratese e termina 0-0: meglio il Parma, che trova però l'ottimo portiere Raniero sulla sua strada.

Sassuolo-Folgore Caratese 1-1 (5-4 d.c.r)

Babacar 25' (S), Gioè 39' (C)

Parma-Sassuolo 2-1

Adjapong 4' (S), Di Gaudio 6' (P), Stulac 38' (P)

Parma-Folgore Caratese 0-0