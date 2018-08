BORUSSIA DORTMUND-LAZIO 0-0 LIVE

STATISTICHE & CURIOSITA'

Lazio a Essen, in Germania, per la sua ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. Una partita di lusso per la squadra di Simone Inzaghi che si confronta con il Borussia Dortmund, ex club di Ciro Immobile. Un test di prestigio a sei giorni dall'inizio del campionato, quando i biancocelesti affronteranno il Napoli all'Olimpico nel primo turno della Serie A 2018/2019. Anche il Napoli di Carlo Ancelotti ha affrontato in amichevole i gialloneri di Favre, battendoli 3-1. Gara speciale per Ciro Immobile che ha giocato con il Borussia Dortmund. Una stagione poco brillante per lui: sono stati 10 i gol collezionati dall’attaccante in 34 presenze, distribuiti tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. Sono trascorsi 23 anni da quando Lazio e Borussia Dortmund si sono affrontate nelle uniche due volte della loro storia. E ora, si ritrovano di nuovo faccia a faccia.