Tutte le statistiche di Lazio-Napoli



GLI SCONTRI DIRETTI

Si tratta del 125° confronto tra Lazio e Napoli in Serie A: partenopei avanti per 47 successi a 36, con 41 pareggi a completare il bilancio. La Lazio è infatti la squadra contro cui il Napoli ha vinto più partite nel massimo campionato. Il Napoli è inoltre imbattuto nelle ultime sei partite di campionato contro la Lazio, parziale in cui ha subito soltanto tre gol: cinque successi e un pari per i campani. Il Napoli ha segnato 30 gol nelle ultime 10 partite di Serie A contro la Lazio e in sei di queste ne ha realizzati tre o più nel singolo match. Nove delle ultime 10 reti del Napoli in campionato contro la Lazio sono arrivate nei secondi tempi (l’altra al 43° minuto).



I PRECEDENTI A ROMA

Il Napoli ha vinto tutte le ultime cinque sfide di campionato giocate in casa della Lazio, segnando una media di 2.8 gol a partita. In totale sono 17 i successi del Napoli a Roma contro la Lazio in Serie A: contro nessuna squadra i campani hanno ottenuto più successi esterni nella massima serie.



LA PRIMA GIORNATA

Lazio e Napoli si sono incontrate alla prima giornata di Serie A in due occasioni, una vittoria per parte: nella prima vinsero i campani (3-1 nel 1932), nella seconda invece i biancocelesti ottennero il successo (2-0 nel 1997). La Lazio ha vinto quattro degli ultimi sei incontri giocati alla prima giornata di campionato (1N, 1P). All’esordio nell’ultimo campionato, la Lazio pareggiò 0-0 in casa contro la neopromossa SPAL, nonostante i 10 tiri nello specchio. In tutti gli ultimi quattro esordi in campionato, tutti giocati in trasferta, il Napoli ha sia segnato che subito gol.



LO STATO DI FORMA

La Lazio ha realizzato 46 gol in campionato nel 2018: almeno otto più di ogni altra squadra di Serie A (Juventus 38, Napoli 35). Il Napoli non ha subito gol in otto delle ultime 10 trasferte di campionato. Quella contro la Fiorentina ad aprile è stata l’unica sconfitta esterna del Napoli nello scorso campionato, primato della passata stagione condiviso con Juventus e Roma.



STATISTICHE GENERALI

La Lazio ha chiuso lo scorso campionato con il miglior attacco del torneo: 89 reti, record per i biancocelesti in una singola stagione di Serie A (il precedente primato era 74, stabilito proprio nella precedente stagione). La Lazio è stata l’unica squadra della scorsa Serie A a portare tre giocatori in doppia cifra di marcature: Ciro Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Sono stati 15 i gol da fuori area della squadra di Simone Inzaghi nella Serie A 2017/18, primato condiviso con la Juventus. La Lazio è stata la squadra che ha segnato più gol nei primi tempi nella passata stagione (42); il Napoli invece quella che ne ha subiti meno nella ripresa (14). La squadra allenata nella scorsa stagione da Maurizio Sarri è diventata la prima squadra nella storia della Serie A a superare i 90 punti senza vincere lo scudetto. È stata inoltre la terza squadra nella storia del massimo campionato italiano ad andare oltre questa cifra, dopo Inter e Juventus. Il Napoli è la squadra che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio nella Serie A 2017/18: 28, almeno cinque in più di ogni altro club. Inoltre, i campani hanno sempre vinto quando si sono portati in vantaggio in trasferta (14 volte su 14). Cinque degli ultimi 10 gol segnati dal Napoli in campionato sono arrivati di testa, quattro di questi su sviluppo di calcio d’angolo. Quella campana è stata infatti la formazione che ha segnato più gol su sviluppi di corner nell’ultima Serie A, 14, segue la Lazio con 11. Il Napoli ha schierato lo stesso 11 iniziale per 11 incontri nell’ultimo campionato: più volte di ogni altra squadra.



FOCUS GIOCATORI

Ciro Immobile è il primo giocatore nella storia della Lazio a segnare 29 gol in una singola stagione in Serie A: ha superato i 26 centri di Giuseppe Signori nel 1992/93. Immobile ha trovato il gol nel primo match giocato in Serie A contro il Napoli (novembre 2012), ma non ha più segnato agli azzurri nelle successive sette partite di campionato. Nelle ultime due stagioni, il primo gol stagionale della Lazio in campionato è stato firmato da Ciro Immobile. Con 12 reti segnate Sergej Milinkovic-Savic è stato il centrocampista più prolifico della Serie A 2017/18. Marco Parolo ha segnato quattro gol in 16 match di Serie A contro il Napoli: solo contro il Milan ne ha realizzati di più nel massimo campionato (cinque). Proprio contro il Napoli è arrivata la sua prima rete in A (settembre 2010, per il Cesena). Il Napoli è l’unico club a cui Martín Cáceres ha segnato più di una rete in Serie A, due, entrambe con la maglia della Juventus. Il neo acquisto laziale Joaquín Correa ha realizzato tre reti in 31 presenze in Serie A con la Samp, tra febbraio 2015 e maggio 2016; la seconda è arrivata contro il Napoli al Ferraris. La Lazio è la vittima preferita di José Callejón in Serie A (cinque gol), quattro di questi sono stati realizzati allo stadio Olimpico. Lorenzo Insigne è il giocatore che ha effettuato più tiri (177) e ha mandato più volte al tiro un compagno (103) nell’ultimo campionato di Serie A. Insigne è a due lunghezze dalle 50 reti in carriera in Serie A; tre quelle segnate alla Lazio, inclusa una doppietta all’Olimpico. Dries Mertens è il belga che ha segnato più gol nei cinque maggiori campionati europei nel 2017/18 (18 reti per lui). Marek Hamsik ha segnato 100 reti con il Napoli in Serie A, solo Antonio Vojak ne conta di più con la maglia azzurra nel massimo campionato italiano (102). Nessun giocatore ha segnato più gol su sviluppo di corner di Kalidou Koulibaly nella Serie A 2017/18 (quattro, come Stefan de Vrij). Koulibaly è il difensore che ha recuperato più palloni nell’ultimo campionato di Serie A (285). Simone Verdi è l'unico italiano ad aver segnato 10 gol e fornito 10 assist nell’ultima stagione nei cinque maggiori campionati europei. Nessun giocatore ha segnato più gol di Verdi su punizione diretta nella Serie A 2017/18 (tre). Fabián Ruiz è stato il più giovane centrocampista centrale della Liga spagnola 2017/18 ad aver partecipato ad almeno nove reti (tre gol e sei assist).



ALLENATORI

Alla prima partita da allenatore di un nuovo club in uno dei 5 maggiori campionati europei, Carlo Ancelotti ha ottenuto finora sei vittorie (Parma, Juventus, Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern Monaco) e un pareggio (Milan). Simone Inzaghi non ha mai vinto contro il Napoli da allenatore in campionato (1N, 3P), mentre Ancelotti ha perso solo tre dei 24 match di Serie A da allenatore contro la Lazio (12V, 9N).



ARBITRO E DISCIPLINA

Gara numero 212 in carriera nella massima Serie per Luca Banti. Nei 20 incroci in Serie A con l'arbitro di Livorno, la Lazio ha incassato ben 10 sconfitte, equamente suddivise tra casa e trasferta (6V, 4N). In cinque delle 10 sconfitte in Serie A con Banti a dirigere, i biancocelesti hanno subito quattro gol a gara (in tre di queste cinque l’avversario era proprio il Napoli). Il Napoli, invece, ha vinto ben 16 delle 31 sfide giocate in Serie A con Luca Banti come direttore di gara (9N, 6P), compresa l’ultima dello scorso maggio contro il Crotone. Cinque le sfide tra Lazio e Napoli dirette in Serie A dal toscano, tutte vinte dai campani che, in questa striscia, hanno trovato sempre la via del gol (16 le reti in totale). Il Napoli è la squadra che ha commesso meno falli nell’ultimo campionato di Serie A (349).