Sono le 13.55 di martedì 21 agosto quando alla Continassa si capisce che sta per succedere qualcosa. Terminato l'allemento della Juve, viene chiusa l'area dedicata ai tifosi ed esce Cristiano Ronaldo. Le immagini esclusive di Sky Sport parlano da sole: trecento tifosi corrono impazziti verso il numero 7. Foto e autografi a oltranza, Ronaldo è una macchina anche in questo, perché risponde alle richieste di tutti. I tifosi sono increduli anche perché Ronaldo è l'unico giocatore che si è fermato tra tutti quanti. Dopo una mattinata dedicata all'allenamento (CR7 è entrato ben prima delle 9 di mattina, con la seduta programmata per le dieci), il portoghese ha ripagato così i tifosi, restando con loro per oltre dieci minuti. Nella settimana che vedrà il suo esordio allo Stadium - già sold out per la partita con la Lazio - CR7 è chiamato alla prima esultanza in una partita ufficiale in bianconero. A secco nella gara del suo debutto in Serie A, al Bentegodi contro il Chievo, CR7 scenderà in campo sabato alle 18 davanti al proprio pubblico. Obiettivo: un'altra standing ovation. Come quella che gli fu dedicata, da avversario, dopo la celebre rovesciata...