Azzurri più che ambiziosi, quindi, nonostante la presenza del fenomenale CR7 tra le fila dei campioni d’Italia per sette anni di fila. "Sicuramente aumenta la visibilità del nostro campionato - ha spiegato l’ex mediano dell’Udinese -, tuttavia ci dà un motivo in più per lottare fino alla fine. È il migliore al mondo ed è importante averlo in Serie A, dimostra che il campionato sta tornando ai livelli di un tempo". Ciò nonostante il Napoli non teme l'invincibile Juve di Allegri per voce dello stesso Allan: "La squadra si è comunque rinforzata, certo è che un calciatore da solo non può vincere il titolo. Penseremo a fare il nostro campionato, giocheremo al meglio delle nostre possibilità e proveremo a lottare con loro. Il nostro gruppo è pieno di giocatori bravi, ci sono tanti elementi di qualità che aiuteranno la squadra". Appena archiviata la prima giornata, quindi, è già in atto il braccio di ferro tra le due grandi protagoniste dell’ultima stagione e del campionato che verrà.