Higuain, fischi e gol al Napoli

Ad Ancelotti il compito di conquistare una città dopo aver strabiliato in tutta Europa, traguardo nel mirino del nuovo Milan chiamato ad imporsi in Serie A come nel panorama internazionale. Non è un caso che l’erede della maglia numero 9, nient’altro che una maledizione per chi l’ha indossata nel post Inzaghi, sia stata destinata a Gonzalo Higuain. Un presente in rossonero dopo l’ottimo biennio alla Juventus, parentesi inaugurata dall’assegno monstre pari a 90 milioni di euro per abbandonare Napoli. Era il 26 luglio 2016, core 'ngrato a detta degli ex tifosi che non hanno mai tollerato il suo addio con destinazione Torino. Si era congedato dagli azzurri realizzando 92 gol in 147 gare con tanto di record nella Serie A 2015/16 (36 centri in una stagione), roba mai vista dai tempi di Nordahl. Ormai nota alle cronache la diatriba con Aurelio De Laurentiis, cercato con lo sguardo in tribuna dopo l’ultimo gol decisivo in campionato (1 dicembre 2017). Veleni e battibecchi con il passato se consideriamo pure il risentimento di Insigne a causa della sua esultanza al San Paolo. Sono ben 5 le reti segnate da ex in 6 incontri tra Serie A e Coppa Italia, competizione quest’ultima dove causò l’eliminazione di Sarri in semifinale due anni fa. In realtà i maligni ricordano anche il guizzo contro l’Inter a San Siro nell’ultima stagione, gol che affossò i sogni Scudetto del Napoli. Nessuno sconto di Gonzalo alla sua ex squadra, risparmiata dalla gioia personale solo nel primo confronto ravvicinato.