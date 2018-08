Le altre si sono rafforzate?

Inter e Roma si sono rafforzate, anche la Lazio ha fatto qualcosa. Idem il Napoli. Sarà difficile per noi e per gli altri, la Juve ha qualcosa in più. Ha preso anche Cristiano Ronaldo, il giocatore più forte al mondo, e ha una base importante. Sarà la squadra da battere. Secondo me è il campionato italiano ad essersi rafforzato, per il nostro sistema è una cosa buona. Un valore aggiunto. Ora sta a noi far divertire la gente. Zapata è infortunato dal 10 agosto, ha avuto una piccola ricaduta. Non è riuscito a recuperare bene. Può allenarsi ma abbiamo deciso di non rischiarlo, rischia 3-4 mesi di stop altrimenti. Montolivo è infortunato, non l'ho portato in America per questo. Sa che in questo momento la priorità sono altri giocatori, ma si sta curando.