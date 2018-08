Aspettavano tutti soltanto quel momento. Gol della Juve. Gol di Cristiano Ronaldo. Per l’euforia generale che sarebbe stato il pizzicotto definitivo a trasformare il sogno in realtà. Sì, CR7, il “colpo del secolo” che si concretizza e le prime partite in maglia bianconera. Quasi da non crederci, e manca ora davvero solo la prima rete (dopo la prima in assoluto e la prima allo Stadium) per completare la festa arrivata dal calciomercato. Poi tutta una stagione, lunghissima e che non desta certo preoccupazione per lo “zero” del portoghese nella casella dei gol fatti. Nemmeno dopo l’episodio del minuto numero 75, per quanto clamorosa sia stata la sua dinamica. Cancelo sfonda come un treno sulla destra e mette un pallone quasi perfetto per Ronaldo. Altra super giocata di Strakosha che interviene e mette fuori tempo proprio il fenomeno di Madeira, già con l’acquolina in bocca (lui e tutti i suoi tifosi) per il facile facile tap in del raddoppio.