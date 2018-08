Sono passati quasi sei mesi da quel giorno di marzo dove il mondo del calcio italiano si fermò. In lutto, per la scomparsa di Davide Astori, difensore, capitano e simbolo del calcio pulito. Corretto e sempre sorridente, amante del gioco, sempre leale. E mai dimenticato. Col numero 13 della Fiorentina (e anche del Cagliari) per sempre ritirato nel suo ricordo, ma ancora presente nello spogliatoio del Franchi dove i Viola stanno per esordire nel nuovo campionato di A contro il Chievo. Le immagini arrivano dal profilo Instagram del club, accompagnate dalla didascalia “sempre con noi”. Lì, tra la numero 25 di Chiesa e la 5 di Ceccherini c’è sempre il suo posto, e la sua maglietta. Perché Davide Astori è rimasto nei cuori di tutti. E il suo ricordo vivrà per sempre.