Per alcuni di loro si tratta di una vera e propria prima volta, per altri invece si può parlare di un gradito ritorno. Tra loro ci sono tanti volti nuovi sconosciuti o quasi alla Serie A, alcuni vengono da campionati stranieri, altri invece in Italia hanno già giocato nei campionati minori o negli anni precedenti: parliamo dei tanti gol arrivati dal… calciomercato in questa seconda giornata di Serie A. Perché se nel primo turno della nuova stagione ad andare a segno dei 'nuovi' sono stati solo Roberto Inglese (arrivato al Parma dal Napoli) e Mario Pasalic (acquisto estivo dell'Atalanta), nell'ultimo weekend i gol dei nuovi acquisti sono stati davvero numerosi e in alcuni casi decisivi. A realizzare la prima rete con la nuova maglia sono stati Christian Kouame e Krzysztof Piatek per il Genoa, Samuel Mraz per l'Empoli, Stefan de Vrij e Soualiho Meité nella sfida di San Siro tra Inter e Torino, Gerson per la Fiorentina e Kevin-Prince Boateng per il Sassuolo.