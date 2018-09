FOCUS GIOCATORI

Marco Benassi, che contro il Chievo ha trovato la sua prima doppietta in Serie A, ha già segnato due reti contro l’Udinese nel massimo campionato – entrambe le reti sono però arrivate alla Dacia Arena.

Tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di quella attuale, Giovanni Simeone ha partecipato attivamente a sette reti nelle ultime cinque presenze di Serie A (cinque gol, due assist). Per lui una rete nell’ultima sfida contro l’Udinese, lo scorso aprile.

Nell’ultimo match tra Fiorentina e Udinese, Federico Chiesa non segnò ma partecipò attivamente a otto dei 15 tiri dei viola: tre conclusioni e cinque occasioni create, incluso un assist.

Domenica scorsa, contro il Chievo, Gerson ha trovato sia il gol che l’assist nella stessa partita per la prima volta in Serie A.

Valon Behrami ha giocato con la Fiorentina per una stagione e mezza, da gennaio 2011 fino all’estate 2012, collezionando 48 presenze in campionato in viola.

Proprio al Franchi, contro i viola, è arrivata la prima rete di Behrami in Serie A: Fiorentina-Lazio 1-2 del febbraio 2006.

Per Cyril Théréau 108 presenze e 35 gol in Serie A con la maglia dell’Udinese, tra il 2014 e il 2017, prima di trasferirsi alla Fiorentina.

Rodrigo de Paul ha trovato la rete in entrambe le ultime due partite di campionato: non era mai andato a segno per due gare di fila in Serie A.