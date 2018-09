Lo scorso 13 luglio, incontrando i giornalisti ad Appiano Gentile, Luciano Spalletti l’aveva anticipato: "Ora c’è un appeal differente per quanto riguarda il venire a giocare nell’Inter. Può esserci quel grande campione che voglia venire a far parte della nostra squadra". Qualche settimana dopo, la conferma: quella voglia di Inter da parte di Luka Modric, trattativa poi non concretizzatasi per volontà del suo club (il Real Madrid). L'Inter con Suning cresce. E lo fa in modo vertiginoso. Secondo Brand Finance, agenzia leader mondiale per la consulenza strategica e la valutazione dei marchi, i nerazzurri hanno scalato nel corso dell’ultimo anno 15 posizioni nella classifica dei brand del calcio che producono maggior fatturato a livello mondiale. Una crescita incredibile valutata nel 119% rispetto allo scorso anno, che ha portato il club di Zhang Jindong dal 28° al 13° posto della classifica. La Juventus, che resta il brand del calcio italiano con maggior valore (11^), non è più molto lontana. Il club nerazzurro è secondo soltanto al RasenBallSport di Lipsia, brand che è cresciuto del 140% nello stesso periodo. L'Inter è il terzo club in cresciuta anche in valore assoluto, (258 milioni di dollari in più fino a raggiungere i 475 milioni complessivi). Davanti ci sono solo Manchester City e Liverpool. Il valore in crescita potrebbe incidere anche sulla trattativa che potrebbe portare il 31% delle azioni ancora in mano di Erick Thohir al gruppo Suning?