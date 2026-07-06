Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Arbitri, Daniele Orsato verso la nomina come nuovo designatore della Can Serie A e B

Serie A
Lorenzo Fontani

Lorenzo Fontani

Dopo un solo anno come designatore in Serie C, l'ex arbitro veneto è il favorito come nuovo designatore della Can, la commissione arbitrale che riunisce gli arbitri di A e B. Manca solo l’ufficialità perché l’ex arbitro prenda il posto lasciato vacante dall’autosospeso Rocchi

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Manca solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare intorno all'ora di pranzo: Daniele Orsato, salvo clamorosi imprevisti dell'ultimo momento, sarà il nuovo designatore della CAN, la Commissione Arbitrale che riunisce gli arbitri di Serie A e Serie B. La nomina verrà ufficializzata al termine del Comitato Nazionale dell'AIA, su indicazione del neo Direttore Tecnico Domenico Messina. Orsato dopo un solo anno in Serie C dunque prenderà il posto di Gianluca Rocchi, autosospesosi a causa della ben nota vicenda giudiziaria che lo vede indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano. Un'indagine ferma tra l'altro ormai da quasi due mesi e che rischia fortemente di chiudersi con l'archiviazione delle accuse a carico dell'ex designatore e del suo vice, a sua volta dimessosi, Andrea Gervasoni: un epilogo che per entrambi suonerebbe allo stesso tempo salvifico e beffardo. 

Al posto di Orsato in C possibile nome a sorpresa

Con la promozione di Orsato (negli ultimi giorni è circolato di nuovo il nome di Nicola Rizzoli, che però non è mai stato davvero convinto di lasciare i suoi incarichi internazionali) ci sarà da nominare evidentemente un nuovo responsabile della Serie C: non sono esclusi nomi a sorpresa. Il tutto senza dimenticare che una volta riempita la casella del vertice tecnico rimarrà ancora vacante quella del vertice politico, stante la squalifica e la decadenza da ogni carica dell'ex presidente Antonio Zappi. Nei prossimi mesi sarà quindi necessario andare ad elezioni per eleggere la nuova governance dell'AIA, che si ritroverà le nomine dei designatori già fatte: una anomalia solo in parte sanata proprio dalla introduzione della nuova figura del Direttore Tecnico, nata per marcare l'autonomia della parte tecnica da quella politica. Il rischio commissariamento sembra ormai scongiurato, ma per riportare nell'ambiente l'armonia e la serenità necessarie a garantire prestazioni arbitrali consistenti ci sarà parecchio da lavorare.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Arbitri, verso nomina di Orsato nuovo designatore

Serie A

Dopo un solo anno come designatore in Serie C, l'ex arbitro veneto è il favorito come nuovo...

Tifoso Juve ferito, chiesti domiciliari per agente

l'inchiesta

Il procuratore di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un poliziotto del Reparto Mobile,...

Bastoni non si presenterà all'interrogatorio

milano

Alessandro Bastoni, indagato in una inchiesta della Procura di Milano su un presunto giro di...

Serie A 2026/27, gli arbitri promossi e bocciati

Serie A

L'Aia ha ufficializzato i nuovi organici arbitrali per la stagione 2026/27. Abisso, Piccinini e...

Lazio, Isaksen operato per un'ernia bilaterale

SERIE A

L'attaccante della Lazio Gustav Isaksen ha subito un intervento chirurgico a Monaco per un'ernia...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE