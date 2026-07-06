Dopo un solo anno come designatore in Serie C, l'ex arbitro veneto è il favorito come nuovo designatore della Can, la commissione arbitrale che riunisce gli arbitri di A e B. Manca solo l’ufficialità perché l’ex arbitro prenda il posto lasciato vacante dall’autosospeso Rocchi

Manca solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare intorno all'ora di pranzo: Daniele Orsato , salvo clamorosi imprevisti dell'ultimo momento, sarà il nuovo designatore della CAN , la Commissione Arbitrale che riunisce gli arbitri di Serie A e Serie B . La nomina verrà ufficializzata al termine del Comitato Nazionale dell' AIA , su indicazione del neo Direttore Tecnico Domenico Messina . Orsato dopo un solo anno in Serie C dunque prenderà il posto di Gianluca Rocchi , autosospesosi a causa della ben nota vicenda giudiziaria che lo vede indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano . Un'indagine ferma tra l'altro ormai da quasi due mesi e che rischia fortemente di chiudersi con l' archiviazione delle accuse a carico dell'ex designatore e del suo vice, a sua volta dimessosi, Andrea Gervasoni : un epilogo che per entrambi suonerebbe allo stesso tempo salvifico e beffardo.

Al posto di Orsato in C possibile nome a sorpresa

Con la promozione di Orsato (negli ultimi giorni è circolato di nuovo il nome di Nicola Rizzoli, che però non è mai stato davvero convinto di lasciare i suoi incarichi internazionali) ci sarà da nominare evidentemente un nuovo responsabile della Serie C: non sono esclusi nomi a sorpresa. Il tutto senza dimenticare che una volta riempita la casella del vertice tecnico rimarrà ancora vacante quella del vertice politico, stante la squalifica e la decadenza da ogni carica dell'ex presidente Antonio Zappi. Nei prossimi mesi sarà quindi necessario andare ad elezioni per eleggere la nuova governance dell'AIA, che si ritroverà le nomine dei designatori già fatte: una anomalia solo in parte sanata proprio dalla introduzione della nuova figura del Direttore Tecnico, nata per marcare l'autonomia della parte tecnica da quella politica. Il rischio commissariamento sembra ormai scongiurato, ma per riportare nell'ambiente l'armonia e la serenità necessarie a garantire prestazioni arbitrali consistenti ci sarà parecchio da lavorare.