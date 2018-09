Due vittorie nelle prime due partite di campionato disputate (i viola hanno saltato la prima giornata a causa della tragedia del Ponte Morandi), prestazioni più che convincenti e tanta voglia di continuare a stupire. Per la Fiorentina, a punteggio pieno in questa Serie A, è arrivato il momento del primo big match stagionale. Dopo i successi contro Chievo e Udinese, i viola dovranno vedersela con il Napoli di Carlo Ancelotti: trasferta insidiosissima quella in programma sabato 15 settembre, alle ore 18, allo stadio San Paolo per gli uomini di Stefano Pioli, che in conferenza stampa ha presentato la partita. "A Napoli dovremo essere bravi a leggere in maniera corretta tutte le diverse situazioni che si presenteranno. Mi piacerebbe vedere la mia squadra lucida – ha detto l’allenatore della Fiorentina -, che sia in grado di capire sin da subito come gestire la gara. So che Napoli aspettarmi, lo stesso vale per i miei giocatori".