Sampdoria-Inter, le probabili formazioni

Una tre giorni europea che ha sorriso a quasi tutte le squadre italiane scese in campo (vittorie per Juventus, Inter, Lazio e Milan, pareggio per il Napoli, sconfitta per la Roma), adesso però è già tempo di campionato. Serie A che torna protagonista nel weekend: tra i match più attesi c'è sicuramente Sampdoria-Inter, anticipo del sabato sera (fischio d’inizio alle ore 20.30) che andrà in scena al Ferraris. Dopo il successo in rimonta nei minuti finali nella gara di Champions League contro il Tottenham, in casa nerazzurra adesso l’obiettivo è quello di tornare al successo anche in campionato dopo un avvio decisamente complicato: solo quattro i punti ottenuti nelle prime quattro partite per la formazione di Luciano Spalletti, sconfitta a sorpresa nell’ultima giornata dal Parma a San Siro. Inizio decisamente diverso per la Sampdoria, con la squadra allenata da Giampaolo tra le più in forma in questo inizio di stagione: dopo la sconfitta contro l'Udinese, infatti, i blucerchiati hanno collezionato due vittorie consecutive (contro Napoli e Frosinone), prima del pareggio ottenuto contro la Fiorentina nel recupero della prima giornata di campionato che si è disputato lo scorso mercoledì. Adesso un nuovo affascinante impegno contro i nerazzurri, in un match che negli anni precedenti ha sempre regalato gol ed emozioni.

Sampdoria, la probabile formazione: le scelte di Giampaolo

Continuare nella striscia positiva che dura da tre turni: dopo il pareggio contro la Fiorentina nel recupero della prima giornata di Serie A, l’obiettivo in casa blucerchiata è quello di provare a fare uno sgambetto a un'altra grande, esattamente come accaduto al Napoli nelle scorse settimane. Diversi i dubbi di formazione per l’allenatore della Sampdoria: Colley spera di tornare nell’undici titolare così come Sala, a centrocampo occhio alle quotazioni di Praet che sono in netto rialzo, mentre in avanti – se dovesse riposare Fabio Quagliarella – spazio a Kownacki al fianco di Defrel. Giampaolo dovrebbe schierare la sua Sampdoria con un 4-3-1-2: in porta Audero, linea difensiva a quattro composta da – da destra a sinistra – da Bereszynski, Tonelli, Andersen e Murru; a centrocampo Ekdal come play, ai suoi fianchi Praet a destra e Jankto a sinistra. Caprari – in gol contro la Fiorentina – dovrebbe agire da trequartista alle spalle della coppia offensiva composta da Defrel e Quagliarella, candidato a scendere in campo al primo minuto anche nella gara del Ferraris.

Sampdoria (4-3-1-2), le probabili formazioni: Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Caprari; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Marco Giampaolo.