"Torino non mi piaceva. Troppo triste, lontana un paio di galassie dal mio modo di essere”. E dire che invece i tifosi bianconeri erano stati decisamente più diretti con lui: “Un maiale non può allenare”. Protesta immediata al Garilli di Piacenza il giorno del suo esordio dopo l’esonero di Lippi diventato ben presto un mantra del tifo juventino. Ancelotti? Milan e Roma, nient’altro. Perché la Juve, come scriverà sempre lui nella sua prima autobiografia Preferisco la coppa, “è sempre stata una rivale”. Ieri, oggi e anche domani, quando nel Grande Sabato targato Sky Carletto proseguirà nel suo tris di ritorni al futuro dopo la sfida al Parma (la sua seconda panchina lungo la via Emilia dopo la Reggiana), la Juve, appunto, e prima del Liverpool in Champions, nel ricordo agrodolce sparso tra Istanbul e Atene. I fari? Saranno puntati ovviamene sullo Stadium, in quella nuova casa della Juve che non è mai stata la sua di casa (al tempo giocava al Delle Alpi) e che mai lo sarà. Inutile quella prima semifinale di Champions persa solo contro i campioni di fine secolo del Manchester United. Inutili i due secondi posti consecutivi in A: perché Ancelotti e la Juve non sono mai riusciti ad amarsi.