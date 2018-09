L'allenatore azzurro in conferenza stampa alla vigilia della super sfida di Torino: "Contro la Juve gara che vale tre punti, non ho mai firmato per un pareggio e non lo farò neppure questa volta. Siamo nella miglior condizione per fare bene". Su Ronaldo, suo ex giocatore al Real: "Gli darei il Pallone d'Oro ogni anno, ha significato tanto per la mia carriera. Allegri? È pratico, abbiamo punti in comune. A Napoli c'è tutto per vincere". La tua squadra in Italia e in Europa? Guardala su Sky anche sul digitale terrestre. Clicca qui

