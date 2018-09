Dopo il turno infrasettimanale, ecco nuovamente la Serie A. Tanti i big match di questa settimana giornata: da Roma-Lazio a Juventus-Napoli ma non solo. Non dimentichiamo Inter-Cagliari, Sassuolo-Milan e tutte le altre. In attesa degli impegni europei che vedranno Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio e Milan in scena in settimana.

Quando e a quali orari si gioca la 7^ giornata di Serie A?

Si parte oggi con Roma-Lazio alle 15:00. A seguire Juventus-Napoli alle 18:00 e Inter-Cagliari alle 20:30. La domenica invece si apre con Bologna-Udinese all’ora di pranzo, alle 12:30. Poi, Chievo-Udinese, Fiorentina-Atalanta, Frosinone-Genoa: tutte alle 15:00. Alle 18:00 invece Parma-Empoli e alle 20:30 Sassuolo-Milan. La settimana giornata si chiude lunedì sera alle 20:30 col posticipo tra Samp e Spal.

Dove si gioca il big match di giornata?



Indubbiamente gli occhi saranno tutti puntati sul derby dell’Olimpico tra Roma e Lazio: sfida eterna per la supremazia cittadina. La Lazio è reduce da quattro vittorie consecutive in campionato, mentre la squadra di Di Francesco vuole trovare continuità dopo i 3 punti col Frosinone. Qualche ora dopo, ecco la sfida tra Juventus e Napoli in scena all’Allianz Arena: la prima e la seconda dello scorso campionato si affrontano in una partita che si prospetta davvero entusiasmante. Come non citare poi Inter-Cagliari, con la banda di Spalletti intenzionata a trovare la terza vittoria di fila in questo campionato, e Sassuolo-Milan: sfida della domenica sera tra la rivelazione del campionato e la squadra che finora ha dilapidato più punti (7) da situazione di vantaggio. Un Milan che convince sul piano del gioco ma che pare affetto da "pareggite".

Il calendario della 7^ giornata di Serie A



Roma-Lazio (sabato 29 settembre ore 15:00 Sky Sport Serie A)

Juventus-Napoli (sabato 29 settembre ore 18:00 Sky Sport Serie A)

Inter-Cagliari (sabato 29 settembre ore 20:30 DAZN)

Bologna-Udinese (domenica 30 settembre ore 12:30 DAZN)

Chievo-Torino (domenica 30 settembre ore 15:00 Sky Sport 253)

Fiorentina-Atalanta (domenica 30 settembre ore 15:00 Sky Sport Serie A)

Frosinone-Genoa (domenica 30 settembre ore 15:00 DAZN)

Parma-Empoli (domenica 30 settembre ore 18:00 Sky Sport Serie A)

Sassuolo-Milan (domenica 30 settembre ore 20:30 Sky Sport Serie A)

Sampdoria-SPAL (lunedì 1 ottobre ore 20:30 Sky Sport Serie A)