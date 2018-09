E' un sabato storico per Sky Sport, con due esclusive di serie A come mai era successo prima: Roma-Lazio alle 15 e Juventus-Napoli alle 18. Lo potrete seguire su tutte le piattaforme, satellite, fibra e anche digitale terrestre. E in mobilità su Sky Go. A proposito, vi ricordiamo che abbiamo aggiornato la app di Sky Go per tablet e smartphone. Questo aggiornamento offrirà maggior stabilità e una migliore esperienza. Se non avete ancora aggiornato la app, vi consigliamo di non aspettare l'ultimo momento: si può farlo subito scaricando sullo smartphone la nuova app Sky Go dallo store del dispositivo, mentre sul tablet basterà aggiornarla con l'ultima versione. Poi scegliete il programma che volete vedere, premete play e accedete con le vostre credenziali per godervi la visione di questo sabato speciale.