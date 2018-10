Non è stata richiesta la Prova Tv per Federico Chiesa in merito all'episodio che ha sancito il calcio di rigore in favore della Fiorentina nel match dell'ultima giornata di campionato contro l'Atalanta. Dunque l'attaccante viola non potrà essere squalificato. Evidentemente la Procura Federale non ha ravvisato nell'azione di Chiesa una palese simulazione tale da richiedere l'utilizzo delle immagini televisive ritenendo valido il giudizio dell'arbitro in partita e soprattutto quello del Var, che d’altronde si avvale delle stesse immagini che avrebbero dovuto usare Procura e Giudice. L'episodio aveva scatenato molte polemiche nel dopo gara sia tra gli allenatori che tra i dirigenti. Lo stesso Gasperini aveva auspicato una sanzione per l'attaccante viola e lo stesso Nicchi, nei giorni successivi, aveva parlato di errore del Var Doveri. Fatto sta che Chiesa non sarà sanzionato e sarà regolarmente disponibile per le prossime gare della Fiorentina.