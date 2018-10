La CAN A ha reso ufficiali le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, valido per l’ottava giornata di Serie A. Banco di prova importante per Rosario Abisso della sezione di Palermo, a cui è stata affidata la sfida tra Udinese e Juventus, una gara che nelle ultime edizioni ha sempre riservato episodi delicati; al VAR ci sarà La Penna. La partita tra Napoli e Sassuolo sarà diretta dall’internazionale Di Bello di Brindisi, coadiuvato da Mariani in video. Per le altre sfide di cartello, il designatore Rizzoli impiega i suoi fedelissimi: Irrati dirigerà Atalanta-Sampdoria, dove ci sono in palio punti preziosi per l’Europa; Mazzoleni sarà al Castellani per l’anticipo del sabato sera tra Empoli e Roma; Lazio-Fiorentina sarà diretta da Orsato, con Guida al VAR. Per Spal-Inter è stato scelto Fabio Maresca della sezione di Napoli: un test anche per lui, che potrà contare sull’aiuto di Banti al VAR.

Le altre designazioni

Cagliari-Bologna è stata affidata a Pasqua, mentre per Genoa-Parma è stato designato Chiffi con Massa assistente in video. La partita tra Milan e Chievo sarà diretta da Calvarese di Teramo. Esordio stagionale in Serie A per Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, che fischierà nella partita tra Torino e Frosinone che apre il programma dell’ottava giornata di campionato. Per il direttore di gara pugliese si tratta della seconda designazione in assoluto nella massima divisione, dopo la direzione di Chievo-Spal dello scorso 25 novembre. Come al solito, Rizzoli cerca di selezionare ogni giornata un membro della CAN B da mettere alla prova, per valutarne una futura promozione. Questa settimana tocca a Pezzuto, a cui tocca una società come il Torino che non ha un rapporto sereno con la classe arbitrale, dopo tutte le polemiche di questo inizio di stagione.

ATALANTA – SAMPDORIA domenica 7 ottobre ore 15

Irrati di Pistoia

CARBONE – LO CICERO

IV: SERRA

VAR: FABBRI

AVAR: GIALLATINI

CAGLIARI – BOLOGNA sabato 6 ottobre ore 15

Pasqua di Tivoli

PERETTI – TOLFO

IV: MARINI

VAR: NASCA

AVAR: RANGHETTI

EMPOLI – ROMA sabato 6 ottobre ore 20:30

Mazzoleni di Bergamo

LONGO – ROCCA

IV: PICCININI

VAR: PAIRETTO

AVAR: MANGANELLI

GENOA – PARMA domenica 7 ottobre ore 12:30

Chiffi di Padova

DEL GIOVANE – GALETTO

IV: DIONISI

VAR: MASSA

AVAR: ALASSIO

LAZIO – FIORENTINA domenica 7 ottobre ore 15

Orsato di Schio

COSTANZO – PRENNA

IV: ABBATTISTA

VAR: GUIDA

AVAR: VUOTO

MILAN – CHIEVO domenica 7 ottobre ore 15

Calvarese di Teramo

DE MEO – SANTORO

IV: PISCOPO

VAR: AURELIANO

AVAR: SCHENONE

NAPOLI – SASSUOLO domenica 7 ottobre ore 18

Di Bello di Brindisi

MELI – CECCONI

IV: GIUA

VAR: MARIANI

AVAR: FIORITO

SPAL – INTER domenica 7 ottobre ore 20:30

Maresca di Napoli

VIVENZI – VALERIANI

IV: ILLUZZI

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI

TORINO – FROSINONE venerdì 5 ottobre ore 20:30

Pezzuto di Lecce

PAGANESSI – VILLA

IV: MARINELLI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DI IORIO

UDINESE – JUVENTUS sabato 6 ottobre ore 18

Abisso di Palermo

POSADO – MONDIN

IV: MINELLI

VAR: LA PENNA

AVAR: TEGONI