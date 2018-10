FINE PRIMO TEMPO ALLA DACIA ARENA, 2-0 DELLA JUVE CON BENTANCUR E RONALDO!

Prima frazione interamente dominata dai bianconeri di Allegri, sempre in attacco e con l'Udinese alle corde per tutti i primi 45'. Quasi un assedio quello iniziale prima della rete che ha sbloccato il match, con CR7 (tiro deviato fuori di poco) e Pjanic (sempre da fuori) insidiosi. Dunque il cross di Cancelo per l'inserimento centrale di Bentancur che sblocca la partita al 33'. Quattro minuti dopo Ronaldo riceve in area da Mandzukic e calcia col mancino battendo ancora Scuffet, letteralmente miracoloso pochi istanti prima sempre sul croato. Nel finale di tempo un palo scheggiato da Barak, anche primo tiro del match di un Udinese in enorme difficoltà. Per ora non c'è partita.