Zaniolo può giocare davanti alla difesa?

Esperimenti se ne possono fare tanti, ma in questo momento devo dare certezze alla squadra. Zaniolo ha sempre giocato da trequartista o da mezzala, non è pronto per fare questo. Magari in qualche partita in cui dobbiamo rimontare ci sta, ma in partenza è una scelta che non farei.