Insomma il gatto sfinge è molto spesso confuso con un cane e se effettivamente il fatto di non avere praticamente pelo, in qualche modo, lo rende assimilabile a un'altra specie, anche per quanto riguarda il carattere differisce dagli altri gatti. Infatti è molto entusiasta e molto giocherellone, è ovviamente un gatto da appartamento ed entra in confidenza con tutti i membri della familia come fosse lui stesso effettivamente un membro della famiglia.



Per quanto riguarda le sue caratteristiche fisiche, oltre a quelle estetiche che possono suscitare l'apprezzamento o meno del pubblico, è un gatto molto robusto e muscoloso (guarda caso come lo stesso CR7). Più la sua pelle è rugosa più il costo aumenta, un po' come Ronaldo che mostra gli addominali.