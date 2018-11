Bentornato Olimpico, e bentornato alla 15. La Roma torna a giocare in casa una partita alle 3 di pomeriggio dopo più di due anni. Nell'utimo confronto - proprio contro la Sampdoria, prossimo avversario dei giallorossi - segnò anche Francesco Totti, che regalò a Spalletti una vittoria al 93esimo su calcio di rigore. Un'altra Roma, era l'11 settembre del 2016. Quel giorno, tra le fila giallorosse, c'erano Salah, Nainggolan, Strootman e Bruno Peres. Dzeko era la punta di diamante e segnò uno dei tre gol (l'altro di Salah). Per la Samp reti di Luis Muriel e Quagliarella (Schick quel giorno era in panchina, mentre domenica potrebbe partire dall'inizio facendo rifiatare Dzeko). Dopo una sospensione per più di 80 minuti causa pioggia, Totti decise il match facendo esplodere l'Olimpico, lo stadio di casa che da quel giorno, per più di due anni, non ha più visto la Roma giocare alle 15 di domenica.