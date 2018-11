Ha avuto la necessità di parlare alla squadra dopo la sconfitta con lo United?

"Non conosco il risultato, questo no. Ma sono sicuro che la squadra farà una grande partita contro il Milan. L'unica cosa che ho detto è che ci siamo fatti prendere dall'emotività della serata. Dopo l'1-1 abbiamo fatto due azioni nelle quali ci siamo buttati avanti a capofitto. Da una parte è un buon segnale, ma se non l'abbiamo vinta in 86' non era il momento di andare a vincerla in quei due minuti quel tipo di partita. Le gare quando le puoi vincere le devi vincere, quando non le puoi vincere, non le devi perdere. Successe la stessa cosa in una partita di campionato persa a 10 secondi dalla fine contro il Genoa".