Tutto il popolo giallorosso aspettava con trepidazione il suo ritorno al gol, un vero e proprio avvenimento che in questa stagione non si era ancora verificato. Perché tutti i tifosi della Roma, in fondo, sperano che prima o poi Patrick Schick possa sbloccarsi definitivamente e iniziare a ripagare le speranze e i milioni di euro che la società di Trigoria ha sborsato per portarlo sotto il sole della capitale. Quella contro la Sampdoria, dopo le tantissime che non era riuscito a cogliere, era l'occasione più propizia: partita in casa, avversario in vistoso calo di forma e, ciliegina sulla torta, la classica sfida dell'ex nella quale la maggior parte delle volte sembra proprio impossibile non riuscire a segnare. Detto e, per una volta, fatto: El Shaarawy attacca la fascia a sinistra, Kolarov si sovrappone riceve e crossa potente al centro, Schick si libera di Colley e di prima infila Audero per il 2-0.

Corsa, abbraccio col serbo e intenso senso di liberazione. Per l'attaccante ceco in primis, ovviamente. Ma anche, come detto, per i compagni e per tutti i tifosi. E tra questi, a guardar bene, ce n'è uno che non ti aspetteresti ma che spunta proprio alle spalle di Kolarov e Schick nell'istantanea che ritrae i due nel momento del festeggiamento. Pettorina verde, pugno alzato e caschetto biondo, oramai inconfondibile. Quello di Cristian Totti, ovviamente, che come tanti altri ragazzi del settore giovanile della Roma era impegnato a bordo campo a fare il raccattapalle. Anche Francesco a 13 anni raccoglieva palloni ed esultava ai gol dei suoi idoli del tempo, Giannini su tutti. La speranza, per i tifosi giallorossi, è che le analogie col passare del tempo non si fermino qui.