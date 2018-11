Serie A, il programma del prossimo turno

Una settimana d'astinenza per via degli impegni delle Nazionali, poi la Serie A tornerà nuovamente in campo e lo farà con una 13^ giornata di campionato che promette gol, emozioni e spettacolo. Dallo scontro diretto in chiave Champions League tra Lazio e Milan di domenica alle 18 all'Olimpico, al derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. Turno che si aprirà sabato 24 novembre alle ore 15 con la gara tra Udinese e Roma e che si concluderà lunedì sera alla Sardegna Arena con il posticipo tra il Cagliari e il Torino di Walter Mazzarri. Il programma completo della 13^ giornata di Serie A.

Quando e a quali orari si gioca la 13^ giornata di Serie A?

Dopo lo pausa per gli impegni delle Nazionali, la Serie A torna nuovamente protagonista con la 13^ giornata di campionato. Insidie per le big e possibili risultati a sorpresa come sempre avviene nei match dopo la sosta, in un turno che promette emozioni, gol e spettacolo. Ad aprire la giornata sarà la sfida della Dacia Arena (fischio d'inizio alle ore 15.00) tra Udinese e Roma in programma sabato 24 novembre alle ore 15.00; alle 18.00 sempre di sabato scenderà in campo la Juventus che allo Stadium affronterà la Spal di Leonardo Semplici, mentre l'ultimo anticipo del sabato (fischio d'inizio alle ore 20.30) vedrà l'Inter di Luciano Spalletti sfidare un Frosinone in salute e in striscia positiva da quattro giornate. Antipasto con tante big in campo, ma lo spettacolo della Serie A proseguirà poi domenica. Lunch match al Tardini tra Parma e Sassuolo, poi le tre gare delle 15.00: Bologna-Fiorentina, Empoli-Atalanta e Napoli-Chievo. Domenica calcistica che proseguirà alle ore 18.00 con un match dal forte profumo di Champions League tra Lazio e Milan, per poi concludersi con '’affascinante e sempre spettacolare derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria (stadio Ferraris, fischio d'inizio ore 20.30). A concludere la 13^ giornata di Serie A sarà il match tra Cagliari e Torino che si giocherà lunedì 26 novembre alle ore 20.30 alla Sardegna Arena.

Dove si gioca il big match di giornata?

Saranno davvero tante le sfide affascinanti offerte dalle 13^ giornata di Serie A. Tra queste spicca sicuramente il match dell'Olimpico tra Lazio e Milan: le formazioni allenate da Simone Inzaghi e da Rino Gattuso si sfideranno domenica alle ore 18.00, in una gara che potrebbe dire tanto in chiave Europa. Lazio e Milan infatti sono due delle squadre che si contendono un posto nella prossima edizione della Champions League: scontro diretto con obiettivo fissato sul quarto posto. Tra i big match di giornata impossibile non citare il derby della Lanterna che andrà in scena domenica sera alle ore 20.30: Genoa e Sampdoria si sfideranno al Ferraris in una gara da sempre tra le più affascinanti e spettacolari del nostro campionato.

Calendario e orari della 13^ giornata di Serie A

Udinese-Roma, sabato 24 novembre, ore 15.00;

Juventus-Spal, sabato 24 novembre, ore 18.00;

Inter-Frosinone, sabato 24 novembre, ore 20.30;

Parma-Sassuolo, domenica 25 novembre, ore 12.30;

Bologna-Fiorentina, domenica 25 novembre, ore 15.00;

Napoli-Chievo, domenica 25 novembre, ore 15.00;

Empoli-Atalanta, domenica 25 novembre, ore 15.00;

Lazio-Milan, domenica 25 novembre, ore 18.00;

Genoa-Sampdoria, domenica 25 novembre, ore 20.30;

Cagliari-Torino, lunedì 26 novembre, ore 20.30.