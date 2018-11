Marotta all'Inter, ormai mancano gli ultimi dettagli. L'ex dirigente della Juventus è pronto a sposare il progetto nerazzurro, come dimostra il viaggio in Cina per incontrare la famiglia Zhang. Sulla questione è intevenuto anche Massimo Moratti, parlando ai microfoni di Sky Sport: "Penso che l'arrivo di Marotta sia qualcosa di molto utile alla società, ha una conoscenza ed un'esperienza a 360 gradi del calcio e di tutto ciò che gli gira intorno. Credo che sia un profilo molto importante per il club. Me ne aveva parlato Steven e io avevo dato il mio parere, ma aveva già in mente di fare tutto. Il suo passato alla Juve? E' un professionista, credo che gli sia stato utile lavorare a Torino e portare a casa molte vittorie. Chi ci porta ad ottenere i risultati sono i giocatori, speriamo che rinforzando la società adagio adagio anche i giocatori possano ottenere quei risultati che la società merita".

"Mercato? Punterei sui giovani italiani"

Moratti poi si è soffermato sul mercato: "Io credo che adesso ci siano giovani italiani molto forti, andrei a puntare su quelli lì visto che gente esperta già ne abbiamo. Chiesa è uno di questi, ma anche altri hanno molto talento. Adesso la squadra deve affrontare un ciclo difficile, ogni partita è complicata però questa squadra piano piano l’esperienza se la sta facendo".