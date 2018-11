Fiorentina-Juve è l'hat trick di Giuseppe Rossi cinque anni fa e il gol dell'ex di Bernardeschi l'anno scorso. I tanti doppi ex della sfida come Giorgio Chiellini, Felipe Melo, "Soldatino" Di Livio, ovviamente Baggio e Juan Cuadrado. Fino a Vieri, Bojinov e bomber Toni. In tanti hanno vestito entrambe le maglie, ora le due squadre si affronteranno nuovamente in Serie A, nell'anticipo del sabato alle 18 in programma all'Artemio Franchi (14^ giornata). La Viola è decima a 18 punti ma sono tutte lì, in lotta per un posto in Europa, mentre i bianconeri sono primi a +8 sul Napoli. Numeri, curiosità, precedenti e statistiche: ecco tutto ciò che c'è da sapere in vista di Fiorentina-Juventus.

Quando e a che ora si gioca Fiorentina-Juventus?

Fiorentina-Juventus, partita valida per la giornata numero 14 del campionato di Serie A, si giocherà all'Artemio Franchi di Firenze sabato primo dicembre alle ore 18.

Dov'è possibile guardare Fiorentina-Juventus?

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport HD (canale 251) e su Sky Sport Serie A (canale 202), subito dopo Spal-Empoli (in programma alle ore 15). Il prepartita inizierà alle 17, sempre su Sky Sport Serie A.

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

La gara in programma sarà la 73esima sfida all'Artemio Franchi di Firenze. La Fiorentina ha vinto 25 partite, mentre la Juventus è ferma a 22. I pareggi sono stati 26. I bianconeri hanno il miglior attacco della Serie A (28 gol fatti) e la miglior difesa (8). Anche la Viola ha una buona difesa però, è la seconda del campionato insieme a quella dell'Inter (soltanto 10 gol subiti). L'anno scorso la Juve ha vinto tutte e due le sfide: la prima all'Allianz Stadium - gol decisivo di Mandzukic per l'1-0 - la seconda al Franchi (2-0, Bernardeschi-Higuain). Nel bilancio complessivo, la Fiorentina ha vinto soltanto il 21% delle partite in Serie A contro la Juve (33 su 158, con 75 sconfitte e 50 pareggi).

Qual è lo stato di forma nelle due squadre?

Partiamo dai padroni di casa: i ragazzi di Pioli hanno pareggiato tutte le ultime 5 partite, soltanto un'altra volta ne hanno pareggiate di più (ben 6, nella stagione 1989/90). La Fiorentina è imbattuta in casa in Serie A (quattro vittorie e due pareggi), insieme all'Atalanta è anche la squadra che ha subito meno reti davanti al proprio pubblico (soltanto 3). Capitolo Juventus, prima a 37 punti: è l'unica squadra nei maggiori cinque campionati europei a non aver ancora perso una trasferta nel 2018 (13 successi e 3 pareggi). Inoltre, i bianconeri sono la squadra con più passaggi riusciti (88,8%) e il miglior possesso palla del campionato (59,6&). Una menzione speciale per entrambi i club infine: nessuna squadra ha subito meno reti su azioni di Fiorentina e Juve in Serie A (attualmente sette).

Quali sono i giocatori che possono essere protagonisti?

Il tridente Viola è uno dei migliori della Serie A, ma ha una nota stonata: il Cholito Simeone. Fin qui ha segnato 2 gol e servito due assist, ma l'ultima rete risale addirittura al 19 settembre contro la Samp. L'argentino non segna da più di due mesi e spera di farlo contro la Juve, contro cui segnò nel 2016 con la maglia del Genoa. Due reti anche per Federico Chiesa, sempre uno dei migliori in campo e spina nel fianco di tutte le difese. Occhio anche al solito Jordan Veretout, nelle ultime 10 gare non ha saltato neanche un minuto (segnando 3 reti). Capitolo Juve: Cristiano Ronaldo ha iniziato a segnare con regolarità, nell'ultimo turno di Champions ha servito un assist dei suoi, mentre nell'ultimo turno contro la Spal è andato a segno: 10 gol e 7 assist in 17 gare stagionali. Mario Mandzukic, invece, ha segnato 3 gol in 6 partite contro la Fiorentina. E' la sua vittima preferita in Serie A.