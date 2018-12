Dai fischi ai timidi applausi

Anche Rocchi è stato premiato nella serata del Galà milanese come miglior direttore di gara della scorsa stagione. L'arbitro toscano è passato dai fischi dell'Olimpico agli applausi tiepidi con cui la platea di giocatori, allenatori, dirigenti e ospiti vari lo ha accolto sul palco quando ha ricevuto il premio. Sorridente nel suo elegante completo blu, il fiorentino classe 1973 sul tappeto rosso ha tirato dritto davanti alla ridda di domande e poi in uno dei momenti più attesi della, ha preso la parola. Rispondendo a una generica domanda sullo stato del Var, ha detto: "Siamo a buon punto, siamo contenti di questo strumento che ci sta dando nella stragrande maggioranza dei casi grande supporto. Come in tutte le cose dobbiamo migliorare". Poi si è concesso un riferimento alla sua serata da dimenticare: "Nonostante abbia avuto delle situazioni non semplici, il comportamento dei giocatori è stato ottimo. Questo va a loro vantaggio e dell'arbitro". Poco prima il presidente degli arbitri Marcello Nicchi aveva rivelato di aver raccolto il mea culpa suo e di Michael Fabbri (che era al Var), per l'errore che a caldo aveva scatenato la reazione di Francesco Totti.