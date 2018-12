Emre Can in gruppo, a parte Alex Sandro e Khedira. Dubbio Bonucci-Benatia

La squadra, agli ordini di Allegri, ha intanto proseguito la marcia d’avvicinamento a Juventus-Inter. Una sola seduta al mattino, alla quale ancora una volta ha partecipato con il resto del gruppo anche Emre Can: sempre più probabile una sua convocazione per il match dell’Allianz Stadium, dopo lo stop per la rimozione del nodulo tiroideo che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. A parte hanno invece lavorato Alex Sandro e Khedira, che difficilmente recupereranno per la sfida ai nerazzurri; Allegri – che parlerà in conferenza stampa giovedì alle 12:00 – potrà però contare sul reparto d’attacco al completo. In ottica formazione, dubbio in difesa su chi affiancherà Chiellini: non è così scontata, infatti, la presenza di Bonucci. Potrebbe essere Benatia a prendere il suo posto, per un tipo di valutazione tattica simile a quella fatta da Allegri alla vigilia di Milan-Juventus, quando fu scelto il marocchino per contenere Higuain. Un ragionamento che potrebbe essere riproposto anche pensando a Mauro Icardi.