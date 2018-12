Le competenze in maniera di finanza non mancano ai due giovani, internazionali, presidenti. Dunque sanno decifrare, e lo hanno già fatto anche pubblicamente nel caso di Agnelli, i dati relativi all'ultimo bilancio della stagione 2017-2018 che raccontano un'inversione di tendenza: l'Inter cresce ed è in rimonta sulla Juventus, in leggero calo.

Il club bianconero continua a fatturare di più, 502 milioni di euro, ma il 10% in meno rispetto alla stagione precedente, che però era da record dunque difficilmente eguagliabile, con 562 milioni di incassi e un utile di 42 milioni. Nell'ultimo anno invece la perdita è stata di 19 milioni a causa di minor ricavi. Forse per questo in casa Juve si è reso necessario, più che limitare i costi, investire per generare ricavi, vedi l’investimento per eccellenza: Cristiano Ronaldo.

L'Inter invece è stata brava a perdere solo 17 milioni di euro: valore più basso dalla stagione 2002-2003 e a fatturare complessivamente 347 milioni (288 sono ricavi puri al netto dei trasferimenti dei giocatori). Una cifra che ha segnato il nuovo record, permettendo all'Inter attuale di battere addirittura quella del Triplete ferma a 323 milioni. E tutto questo senza Champions: il gap di crescita alla fine di questa stagione potrebbe ulteriormente ridursi.