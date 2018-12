Le luci si spengono, la sua immagine che giganteggia sui maxischermi e poi il lungo silenzio. 60 secondi da brivido, chiusi dall'applauso del pubblico dello Stadium per onorare la memoria di chi, sul campo e in panchina, è stato sempre un avversario: Gigi Radice. Un meraviglioso omaggio per un personaggio storico del nostro calcio, in grado di raccogliere le migliori fortune da allenatore sull'altra sponda di Torino, quella granata, con la vittoria del primo e ultimo scudetto post Superga nel 1975-76, e da calciatore per un decennio con la maglia del Milan, oltre ad aver vissuto una breve esperienza come mister dell'Inter. Un maestro che, nonostante la rivalità, ha stregato anche i sostenitori bianconeri. E quest'ultimi lo hanno salutato nel modo migliore, con un minuto di bellissimo raccoglimento e ringraziamento per il contributo dato al calcio italiano. Una scenografia perfetta per contrastare qualsiasi episodio negativo e presentarsi con eleganza agli occhi del mondo, a pochi istanti dal fischio d'inizio di uno dei match più attesi del campionato: Juventus-Inter. Il minuto di silenzio in ricordo di Gigi Radice sarà osservato anche in tutti gli altri match di Serie A, B e C previste nel weekend, come disposto dalla FIGC.