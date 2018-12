Ancelotti nei panni di Mastro Geppetto, Hamsik in quelli di Pinocchio, Allan nel mago di Oz, Mertens diventa Peter Pan. Il calendario del Napoli per il 2019 è un viaggio nel mondo delle favole, rappresentando i calciatori azzurri negli scenari delle più famose fiabe per bambini. "Quello con il calendario - ha spiegato Alessandro Formisano, capo delle operazioni del club azzurro - è un appuntamento che va avanti da 12 anni, è un record di longevità di un prodotto che viene realizzato in modo esclusivo e inimitabile. Ogni anno abbiamo un mood, quest'anno è dedicato alle favole. Del resto quale favola è migliore del calcio? Abbiamo descritto Biancaneve, Pinocchio, Peter Pan, Cappuccetto Rosso, la Bella e la Bestia, Cenerentola, la Bella Addormentata nel bosco". Al lancio del calendario ha partecipato anche il centrocampista brasiliano Allan: "E' stato divertente vedere il mister Ancelotti nello scenario delle favole - ha detto - è una persona divertente. Io eroe delle favole? Spero di essere un supereroe per i miei bambini, non è un compito facile".