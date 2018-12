Si era infortunato lo scorso 28 ottobre. Nel corso della partita contro il Napoli, al 43’ del primo tempo era stato costretto a uscire dal campo per un forte dolore al ginocchio. Daniele De Rossi è tornato oggi ad allenarsi con il gruppo. Una buona notizia per Eusebio Di Francesco che ritrova il suo leader. E si sa, quando le cose non vanno come vorresti, c’è bisogno di certezze. La Roma non vince dall’11 novembre scorso (4-1 alla Sampdoria). E negli ultimi cinque match ha ottenuto tre sconfitte (Udinese in campionato, Real Madrid e Viktoria Plzen in Champions) e due pareggi (contro Inter e poi Cagliari). Il ritorno agli allenamenti non significa però che il capitano giallorosso potrà già dare il suo contributo contro il Genoa. Al massimo potrà strappare una convocazione e per sapere questo, l'allenamento di sabato sarà decisivo. L’obiettivo principale dell’allenatore e del suo staff è quello di recuperare De Rossi a un buon livello di efficienza per la partita del 22 dicembre prossimo all’Allianz Stadium contro la Juventus capolista. Lorenzo Pellegrini ha svolto invece un allenamento individuale in palestra. El Shaarawy e Dzeko invece hanno effettuato un lavoro differenziato.