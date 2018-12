Atalanta-Lazio, le probabili formazioni

Monday Night in Serie A, sfida che profuma d'Europa all'Atleti Azzurri d'Italia. Con l'Atalanta che cerca punti preziosi per avanzare al sesto posto in classifica e con la Lazio che, invece, ha la grossa opportunità di scavalcare momentaneamente il Milan al quarto posto. I nerazzurri vogliono dar seguito alla bella vittoria di Udine, un 1-3 targato Duvàn Zapata. I biancocelesti, invece, devono invertire la rotta, considerando che non vincono da ben sei partite tra Serie A ed Europa League. Partita quindi importante per entrambe le squadre, a caccia di punti fondamentali in chiave europea.

La probabile formazione dell'Atalanta

Gasperini parte ovviamente da una certezza, rappresentata dal suo modulo. L'altra, invece, riguarda il centravanti. Duvàn Zapata guiderà ancora l'attacco nerazzurro, dopo la straordinaria prestazione di Udine con tripletta decisiva. Dietro al colombiano ci sarà tanta qualità, con Josip Ilicic e il 'Papu' Gomez. Sugli esterni spazio ad Hateboer e Gosens, al centro muscoli e quantità con De Roon e Freuler. In difesa Masiello e Toloi giocano ai lati di Palomino, andando a formare il terzetto davanti al portiere Berisha.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez, Zapata.

La probabile formazione della Lazio

Simone Inzaghi si affida al suo solito 3-5-2, con Ciro Immobile ovviamente come unico inamovibile lì davanti. Alle sue spalle dovrebbe esserci Correa, questa volta dal primo minuto. Marusic e Lulic saranno i due esterni, con Parolo e Milinkovic-Savic mezz'ali e Badelj a fare da schermo davanti alla difesa. Davanti a Strakosha ci saranno Wallace, Acerbi e Radu.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile