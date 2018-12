Fin qui non è stata una stagione facile per Roberto Soriano. Il centrocampista del Torino, infatti, sta trovando meno spazio del previsto nell’undici di Mazzarri. Solo 540 i minuti giocati fra campionato e Coppa Italia, appena sei le volte in cui è sceso in campo da titolare. Insomma, troppo poco per convincere il Torino a pagare il riscatto da 14 milioni fissato in estate dal Villareal. Una cifra niente affatto banale, probabilmente ad oggi difficile da versare. Già, perché in tutto questo Soriano si è ritrovato coinvolto in un polverone social che lo sta decisamente penalizzando agli occhi dei tifosi. Tutta colpa del derby giocato e perso contro la Juventus. A deciderlo il rigore di Cristiano Ronaldo, con tutte le polemiche dei giorni a seguire da parte di Cairo e Mazzarri. Dybala e compagni hanno festeggiato in grande stile nello spogliatoio dello stadio Grande Torino, con tanto di post pubblicato su Instagram proprio da CR7. Una foto che non è passata inosservata, nemmeno al centrocampista classe 1991, che si è lasciato sfuggire un “mi piace”. Un gesto che è apparso strano ai più, quasi una vergogna per il popolo granata, che non l’ha presa affatto bene.

Dalle scuse ad un altro like galeotto

Soriano non ha perso tempo, ovviamente, e ha chiesto subito scusa alla sua gente: “Per aver messo un like ad una foto per errore (dovuta alla velocità nello scorrere le pagine). Non voleva essere una provocazione, è stato solo uno sbaglio!!! Scusate e Forza Toro". Questa la sua risposta alle tante critiche, affidata alla propria pagina Instagram. Una spiegazione che, a dire il vero, non è riuscita a convincere molte persone, anzi. E i dubbi circa la volontarietà o meno del suo gesto sono aumentati dopo una nuova segnalazione. Un altro like, questa volta però su una foto postata da Dybala, che lo ritrae sempre negli spogliatoi intento a festeggiare insieme a Matuidi. Una seconda svista dovuta alla troppa superficialità o c’è altro sotto? Quel che è certo è che il clima fra Soriano e i suoi tifosi non sia più idilliaco. E che dal Torino sia in arrivo una bella multa…